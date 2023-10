In Wolmirstedt wurden ein Motoradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte ihnen zuvor die Vorfahrt an einer Kreuzung genommen.

Wolmirstedt (vs) - Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntag, dem 08.10., um 16.42 Uhr an einer Kreuzung kurz hinter Glindenberg, einem Ortsteil von Wolmirstedt. Ein 67-jähriger Autofahrer befuhr zuvor die Wolmirstedter Straße und bewegte sich auf die Kreuzung zu. Gleichzeitig kam aus der Richtung "Neue Straße" ein 33-jähriger Motorradfahrer, der die Vorfahrt hatte.



Der 67-Jährige übersah er den 33-jährigen Fahrer und fuhr weiter auf die Kreuzung. Er rammte dort den Motorradfahrer und verletzte ihn und seine Beifahrerin laut Angaben der Polizei schwer. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Olvenstedt und in die Uniklinik gebracht.