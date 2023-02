Bäckereifiliale Überfall! Panzerknacker in der Börde unterwegs - Tausende Euro aus Tresor geklaut

Panzerknacker haben in der Nacht zu Montag eine Bäckereifiliale in einem Supermarkt in der Börde überfallen. Dabei gingen sie ausgesprochen brutal vor. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.