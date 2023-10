Zwei Männer haben mehrere Frauen im Zugverkehr in der Börde heftig sexuell bedrängt und bedroht.

Sexuelle Belästigung: Männer stellen mehrfach Frauen in der Börde nach

In Wolmirstedt in der Börde sind im Zugverkehr zwei Männer mit bedrohlichem und sexuell anzüglichem Verhalten gegenüber mehreren Frauen auffällig geworden. Sie erhielten mehrere Strafanzeigen. Symbolbild:

Wolmirstedt (vs) - Zu gleich mehreren sexuellen Belästigungen ist es am Samstag im Zugverkehr bei und in Wolmirstedt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hätten zunächst ein 32 und 35 Jahre alter Mann in einer S-Bahn von Magdeburg in Richtung Stendal eine 18 Jahre alte Jugendliche aggressiv zu sexuellen Taten aufgefordert und bedrängt. Ihr 22-jähriger Freund habe sich allerdings schützend vor seine Freundin gestellt und sei daraufhin von den beiden Männern bedroht worden.

Auch eine 39 Jahre alte Zugbegleiterin habe die Auseinandersetzung bemerkt, sich schützend vor das junge Paar gestellt und damit eine Eskalation der Situation verhindert.

Über den Vorfall informiert, eröffneten die hinzugerufenen Polizisten den Männern, dass sie mit der Beleidigung und Bedrohung strafbar gegen die sexuelle Selbstbestimmung verstoßen hätten.

Wenig später trafen die Beamten erneut auf einen der beiden Männer, als sie von einer 38 Jahre alten Schrankenwärterin zu Hilfe gerufen wurden. Zuvor soll der 32-Jährige die Frau am Bahnhof Zielitz mit sexuellen Äußerungen so heftig belästigt haben, dass sie offenbar keinen anderen Ausweg sah, als sich vor Angst in ihrem Dienstraum einzuschließen.

Da der betrunkene Mann sich allem Anschein nach daraufhin nicht entfernte, sondern vor dem Dienstgebäude aufhielt und immer wieder mit Aufforderungen zu sexuellen Handlungen gegen die Tür klopfte und sich auch bei Eintreffen der Polizei nicht kooperativ verhielt, musste der 32-Jährige gefesselt und abgeführt werden.

Ein Alkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben, heißt es. Der Mann erhielt von der Polizei weitere Strafanzeigen, unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung gegen die sexuelle Selbstbestimmung.