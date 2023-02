Mit mehr als zwei Promille intus ist eine Autofahrerin in Niederndodeleben von der Straße abgekommen. Die Polizei hat sie erwischt.

Betrunkene fährt gegen Straßenlaterne in Niederndodeleben

Alkohol am Steuer

Niederndodeleben - vs

Eine Hyundai-Fahrerin hat am Montagabend, 6. Februar, in einem Kreisverkehr in Niederndodeleben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Bericht der Polizei ist die Frau dabei um 20.45 Uhr gegen eine Straßenlaterne gefahren.

Dass diese nun schief stand, schien die Fahrzeugführerin nicht weiter zu interessieren. Diese setzte ihre Fahrt fort. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall jedoch und informierte umgehend die Polizei.

Fahrerflüchtige zuhause angetroffen

Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ihr Auto wies auffällige Unfallspuren auf und parkte vor dem Haus. Im Gespräch mit der Unfallverursacherin stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest.

Sie ließen die Frau pusten. Sie hatte 2,49 Promille intus. Es folgte eine Strafanzeige und die Blutprobenentnahme.