Diebstahl bei Wolmirstedt: Zwei Autos werden nachts in der Börde gestohlen

Gleich zwei Autodiebstähle haben sich in der Nacht zu Montag (24. Januar) in Mose und in Farsleben (Ortsteile von Wolmirstedt) in der Börde ereignet. Auch eine weitere Person meldete sich bei der Polizei und machte auf einen versuchten Diebstahl aufmerksam.

Gleich zwei Autodiebstähle haben sich in der Nacht zu Montag (24. Januar) in Mose und in Farsleben (Ortsteile von Wolmirstedt) in der Börde ereignet. Auch eine weitere Person meldete sich bei der Polizei und machte auf einen versuchten Diebstahl aufmerksam.

Mose/Farsleben (vs) - Ein Audi Q5 ist in der vergangenen Nacht (24. Januar) in Mose in der Börde gestohlen worden. Das Fahrzeug wurde vom Besitzer am Sonntagabend (23. Januar) gegen 22 Uhr noch unter dem Carport gesehen.

Als er den Wagen heute früh gegen 5 Uhr benutzen wollte, war er nicht mehr da. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, teilte die Audi App den Standort nicht mehr mit, ließ jedoch erkennen, dass nur noch eine Reichweite von etwas mehr als 300 Kilometer zur Verfügung steht.

Abgestellt hatte der Fahrzeugführer den Wagen aber mit vollem Tank, so dass die Täter wohl schon einige Zeit länger mit dem Auto unterwegs waren.

Weiterer Fall in Farsleben

Ein weiterer Fall ereignete sich in derselben Nach in Farsleben. Der Audi A4 Avant einer Frau verschwand ebenfalls in der Nacht vom Sonntag zum Montag (24. Januar) vom Abstellort unter dem Carport. Es wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Fahndungen nach den Autos ausgeschrieben.

Funkwellen des Autoschlüssels verlängert

Beide Fahrzeuge verfügten über ein „Keyless-Go-System“, bei dem die darauf spezialisierten Täter mit einem technischen Gerät die Funkwellen des Schlüssels verlängern und so die Fahrzeuge öffnen und starten können. Dies geht natürlich nur, wenn das Signal aus der Wohnung bis nach Draußen dringt.

Dies lässt sich durch die Benutzung von speziellen Aufbewahrungsboxen oder Schlüsseltaschen verhindern, die eine solche Signalübertragung abschirmen. Die Polizei empfiehlt für Besitzer von Fahrzeugen mit „Keyless-Go-Systemen“ die Aufbewahrung der Schlüssel in solchen Behältnissen.

Weitere Person aus Farsleben meldet sich

Es meldete sich außerdem eine weitere Person am Montag (24. Januar) bei der Polizei bezüglich eines versuchten Diebstahls. Ein Mann aus Farsleben informierte die Polizei, dass zwei Täter in der Nacht versucht haben, dass Auto seiner Frau zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen Audi Quattro.

Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera sollen seinen Angaben zufolge zwei Täter zu sehen sein, die mit einem Gerät versuchen, den PKW zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu den anderen Tatorten ist es wahrscheinlich, dass hier die Diebe der zwei Audi zu sehen sind.