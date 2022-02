Fahrradfahrer erleidet Verletzungen im Gesicht nach schwerem Unfall in Barleben

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist, ist es am Dienstag (15. Februar) in Barleben gekommen. Der 31-jährige Fahrradfahrer wurde mit einer Gesichtsverletzung schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Barleben (vs) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag (15. Februar) gegen 6.30 Uhr in Barleben auf der Otto-von-Guericke-Allee gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer in Barleben die Straße Am Kronsberg in Richtung Otto-von-Guericke-Allee entlang. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 31- jährigen Fahrradfahrer.

Es kam zur Kollision zwischen beiden. Der Radfahrer wurde mit einer Gesichtsverletzung schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.