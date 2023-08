Falsche Polizisten haben einen 61-Jährigen in Hohenwarsleben in der Börde um Tausende Euro bestohlen - bei einer neuerlichen "Polizeikontrolle". Die echte Polizei warnt vor den Trickbetrügern.

Hohenwarsleben (vs) -

Hohenwarsleben (vs) - Falsche Polizisten waren am Dienstagnachmittag in der Irxleber Straße in Hohenwarsleben unterwegs. Dies geht aus einer Mitteilung der echten Polizei hervor.

Demnach verließ zunächst ein 61 Jahre alter Mann nach einem Einkauf ein Geschäft und ging zu seinem Auto. Hier sollen in einem anderen Auto bereits zwei mutmaßliche Betrüger gewartet haben, die offenbar schwarze Kleidung und ein Basecap mit dem Schriftzug Polizei trugen. Die Männer gaben sich allem Anschein nach als Polizeibeamte aus, die eine Kontrolle durchführen wollten.

Im Gespräch soll schließlich einer der Täter zur Umhängetasche des 61-jährigen gegriffen, sie ihm entrissen haben, ins Auto gesprungen und mit hoher Geschwindigkeit geflohen sein. In der Umhängetasche sollen sich Tausende Euro befunden haben.

Die echte Polizei warnt: Wer von zivilen Polizeibeamten kontrolliert wird, sollte sich stets den Dienstausweis zeigen lassen und nach dem Kontrollgrund fragen. Kriminalbeamte führen zusätzlich noch eine KriPo-Marke aus Metall mit sich.