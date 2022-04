Gartenlaube in Samswegen wird ein Raub der Flammen: Feuerwehr im Einsatz

Samswegen - „Die Nacht steckt den Kameraden noch ziemlich in den Knochen“, resümiert Samswegens Ortswehrleiter Mathias Wolff am Mittwochmorgen. Der Feuerwehrmann bezieht sich dabei auf einen Einsatz in der zurückliegenden Nacht. Gegen 22.20 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Samswegen zu einem mutmaßlichen Holzstapelbrand alarmiert worden. „Vor Ort hat sich die Lage allerdings so dargestellt, dass eine Gartenlaube in einer etwas abgelegenen Kleingartenanlage bereits in voller Ausdehnung brannte.“ Zuerst hätten die Einsatzkräfte aus Samswegen und Meseberg eine stabile Wasserversorgung über eine Strecke von mehr als 650 Metern aufbauen müssen. „Das ist schon ordentlich, dass sind mehr als 30 Schläuche, die da verlegt werden mussten“, so Wolff.