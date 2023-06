Ein Auto hat sich auf der Kreisstraße K1178 bei Cröchern in der Börde gleich mehrfach überschlagen.

Bei Unfall mehrfach überschlagen: Auto bei Cröchern in der Börde verunglückt

Ein Auto hat sich bei Cröchern auf der K1178 in der Börde mehrfach überschlagen. Foto:

Cröchern (vs) - Zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto gleich mehrfach überschlug, ist es am Sonntagabend bei Cröchern in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 19 Jahre alter Mann zusammen mit seinem 18-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße K1178 in Richtung Cröchern. Dabei soll das Auto gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen sein, eine Wurzel überfahren und mit einem Baum kollidiert sein. Anschließend habe sich das Fahrzeug gleich mehrmals überschlagen, bevor es auf der Seite zum Liegen gekommen sei.

Beide Insassen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es soll sich herausgestellt haben, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte.