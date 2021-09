Landkreis Börde: Unbekannte stehlen landwirtschaftliche Maschinen - Schaden: 150.000 Euro

Unbekannte haben in der Nacht zu heute von einem Betriebsgelände in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide mehrere landwirtschaftliche Maschinen gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Angern (vs) - Unbekannte Täter haben von einem umzäunten Betriebsgelände in der Nacht von gestern zu heute (10. September) in der Colbitzer Straße in Angern (Verbandsgemeinde Elbe-Heide) mehrere landwirtschaftliche Maschinen gestohlen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, handelte es sich dabei zum einen um einen Traktor / Ackerschlepper in der Farbe Grün, einen grün-grauen Teleskoplader und einen roten Hoflader. Der entstandene Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Wer hat im besagten Zeitraum am Tatort Fahrzeugbewegungen / Fahrzeugtransporte festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03904 – 478 0 entgegen.