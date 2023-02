In Niederndodeleben ist ein 15-Jähriger laut Polizei auf einen Güterzug geklettert. Die Polizei ermahnte den Kletterer.

Lebensgefahr: 15-Jähriger klettert in Niederndodeleben auf Güterzug

Polizei-einsatz in der Börde

Ein 15-Jähriger ist in Niederndodeleben auf einen Güterzug geklettert.

Magdeburg, Niederndodeleben (ots) - Am Freitag, 10. Februar, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 17.10 Uhr über Jugendliche informiert, die sich am Haltepunkt Niederndodeleben unbefugt an einem Güterzug aufhielten.

Eine eingesetzte Streife verlegte umgehend zum Ereignisort und konnte eine Personengruppe von circa 15 Heranwachsenden feststellen. Durch den meldenden Zeugen wurde bekannt, dass sich ein Teil der Teenager unter anderem an den Aufliegern des Güterzuges zu schaffen machte und an den Seilen der vorhandenen

Plomben zog. Dies rief glücklicherweise keine Beschädigungen hervor. Zudem kletterte ein 15-Jähriger auf einen der Waggons. Aufgrund dieser Umstände entschied sich der betroffene Triebfahrzeugführer, die Fahrt vorerst nicht fortzusetzen.

Eine Befragung der jungen Leute durch die Bundespolizisten

bestätigte die Vorkommnisse. Die eingesetzten Beamten wiesen eindringlich auf die Gefahren im Bahnbereich hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Jugendlichen haben sich mit ihrem Handeln in Gefahr begeben. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus,

die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Durch diese leichtsinnigen und vor allem gefährlichen Aktionen entstanden nach Angaben der Notfallleitstelle insgesamt 100 Minuten Verspätung bei sechs Zügen. Den 15-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Vornahme einer Betriebsstörung, heißt es in einer Pressemitteilung.