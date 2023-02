Eine 6-Jährige ist durch ein Auto in Wolmirstedt angefahren worden, so die Polizei.

Wolmirstedt (vs) - Am Donnerstag, 9. Februar, wollte laut Polizei gegen 11.06 Uhr die Fahrerin eines Toyotas die Kreuzung Samsweger Str./Lindhorster Weg in Wolmirstedt in der Börde queren.

In der Pressemitteilung heißt es dazu: "Nachdem die Ampel auf grün wechselte, fuhr die PKW-Fahrerin an und passierte den Kreuzungsbereich, als auf der anderen Seite unerwartet ein sechsjähriges Mädchen das Rotlicht der Fußgängerampel missachtete und auf die Straße rannte."

Auch durch die unverzüglich eingeleitete Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindern werden. Das Mädchen wurde leicht am Arm verletzt, so die Polizei.