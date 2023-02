Am 18. Februar kam es gegen 18.38 Uhr im Landkreis Börde auf der L47 zwischen den Ortslagen Hohenwarsleben und Dahlenwarsleben zu einem Unfall, bei dem eine Person getötet wurde.

Unfall in der Börde: Eine Person tot

Hohenwarsleben/Dahlenwarsleben (vs) - Am Samstag, den 18. Febuar, kam es gegen 18.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L47.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer eines Seat die L47 aus Richtung Hohenwarsleben kommend, in Richtung Dahlenwarsleben. Aus ungeklärter Ursache übersah der Fahrer den sich in gleicher Richtung, ebenfalls auf der rechten Seite bewegenden Fußgänger und erfasste diesen frontal. Im Zuge der Kollision zog sich der 30-jährige Fußgänger schwere Kopfverletzungen zu, sodass die Einleitung der Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle erfolgte.

Der Beteiligte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, verstarb jedoch kurze Zeit später infolge seiner erlittenen Verletzungen. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste die L47 für rund drei Stunden vollgesperrt werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es in einer Pressemitteilung.