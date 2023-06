Ein 76 Jahre alter Radfahrer ist auf der B189 nahe Wolmirstedt schwer am Oberarm verletzt worden.

Zu einem Fahrrad-Unfall ist es auf der B189 nahe Wolmirstedt in der Börde gekommen. Dabei verletzte sich ein 76 Jahre alter Radfahrer schwer. Symbolbild:

B189/Wolmirstedt (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer ist es am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße B189 nahe Wolmirstedt in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte zunächst eine 49-jährige Autofahrerin von der Autobahn A14 bei Mose aus auf die B189 in Richtung Wolmirstedt biegen, als ihr ein 76-jähriger Fahrradfahrer auf der Bundesstraße entgegenkam. Die Fahrerin soll den Mann übersehen haben und stieß in der Folge mit ihm zusammen, wie es von Seiten der Beamten heißt.

Da der Radfahrer stürzte und sich dabei schwer am Oberarm verletzte, musste der 76-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden.