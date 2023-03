In Niederndodeleben kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein abbiegendes Auto verletzte eine Radfahrerin schwer. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Hohe Börde (vs) - Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Seniorin ist es am Montagnachmittag in Hohe Börde bei Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen in die Straße Hasenwinkel in Niederndodeleben und wollte nach rechts auf die Magdeburger Straße abbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 80-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in deren Folge die Radfahrerin stürzte und sich dabei schwer verletzte, wie die Polizei mitteilt.

Die schwerverletzte Radfahrerin wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.