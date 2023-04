Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B1 an der Auffahrt zur A14 ist eine 39 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Sie war offenbar betrunken.

Schwerer Unfall auf B1: Betrunkene überquert zwei Verkehrsinseln und kracht in Leitplanke

Crash in der Börde

B1 (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer Verletzten ist es am Donnerstagmorgen auf der B1 in Höhe der Abfahrt zur A14 gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Transporters mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße B1 und überholte dort mehrere Fahrzeuge. Als sie wieder allerdings einscheren wollte, um die Auffahrt auf die A14 zu nehmen, verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr an der Ampelkreuzung zwei Verkehrsinseln und kam letztendlich in der Leitplanke zum Stehen, heißt es weiter von Seiten der Beamten.

Die Fahrerin kam allem Anschein nach schwer verletzt und mit 1,82 Promille alkoholisiert ins Krankenhaus. Die Abfahrt musste für die Zeit der Reinigungsarbeiten gesperrt werden.