Schwerer Unfall: Autofahrer erfasst zwei Fußgänger am Zebrastreifen in Wolmirstedt

Wolmirstedt (vs) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag (22. März) gegen 13 Uhr in der Rogätzer Straße in Wolmirstedt gekommen. Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, sind zwei Fußgänger beim Überqueren des Zebrastreifens von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen, betraten beide Personen den dortigen Fußgängerüberweg, als sie ein Auto erfasste. Durch den Zusammenstoß wurden der aus Wolmirstedt stammende Fußgänger schwer und seine 84-jährige Begleitung, ebenfalls aus Wolmirstedt, leicht verletzt.

Beide kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 64-jährige Fahrer des Autos erlitt einen Schock. Er wurde ambulant behandelt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einer zwei stündigen Verkehrseinschränkung im Bereich der Rogätzer Straße, zwischen Mühlenweg und Heinrichsberger Straße. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Verkehrsunfallermittler der Polizei aufgenommen.