Mit Blaulicht und Sirene sind Polizisten zu den Bahnanlagen in Zielitz auf der Zugstrecke von Magdeburg nach Stendal ausgerückt. Sie rechneten damit, Steine dort zu finden. Doch es kam völlig anders.

Polizisten rechnen mit Steinen auf Gleisen in Zielitz - dann erkennen sie, was es wirklich ist

Polizisten rückten zu einem Einsatz wegen Steinen im Gleis in Zielitz aus. Doch es war etwas ganz anderes.

Zielitz/DUR. - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am späten Dienstagnachmittag auf der Bahnstrecke von Magdeburg nach Stendal bei Zielitz ausgerückt, wie die Bundespolizei meldet. Dort erwarteten die Beamten, Kinder an den Gleisen zu finden, die dort Steine platziert hätten. Doch damit, was tatsächlich auf die Gleise gelegt wurde, rechnete sicher keiner.

Lesen Sie auch: Gewalt gegen Bahn-Mitarbeiter ist verbreitet

Zuvor hatten Zeugen bemerkt, dass Kinder sich mit Gegenständen an der Bahnstrecke aufhielten. Nach dieser Meldung hätten sich die Beamten mit Blaulicht und Sirene auf den Weg zum Ort des Geschehens gemacht, so die Polizei weiter. Doch vor Ort fanden sie nur einen nur 9 Jahre alten Jungen - und Eier auf den Gleisen. Diese waren von den Zeugen offenbar mit Steinen verwechselt worden.

Der Junge wurde von den Polizisten über die Gefahren des Spielens an den Gleisen belehrt, bei dem der Neunjährige sich unbewusst in Lebensgefahr begeben habe. Verletzt wurde in diesem Fall aber niemand. Außerdem kam es zu keinen Einschränkungen im Zugverkehr.