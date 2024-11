Diebe haben in Zielitz mit einer massiven Explosion einen Automaten gesprengt und eine Turnhalle beschädigt - für eine kleine Ausbeute.

Explosion an Turnhalle in Zielitz: 600 Euro geklaut - Zehntausende Euro Schaden

In Zielitz haben Kriminelle einen Automaten gesprengt und dabei eine Turnhalle beschädigt.

Zielitz. - Eine wuchtige Explosion hat am Sonntagabend am Friedensring in Zielitz einen Automaten zerstört und eine Turnhalle beschädigt, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der Snackautomat bei der Sprengstoffexplosion in seine Einzelteile zerlegt und die Glasscheibe der angrenzenden Turnhalle ging zu Bruch. Die Täter konnten knapp 600 Euro aus dem Automaten klauen, heißt es. Dafür nahmen sie offenbar einen Gesamtschaden von 15.000 Euro in Kauf.

Bereits Ende Oktober kam es in Wolmirstedt und Barleben zu Sachbeschädigungen an Snackautomaten. Ob beide Taten im Zusammenhang miteinander stehen, werde von der Polizei geprüft, heißt es.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.