Unfall auf Landstraße bei Wolmirstedt: Mehrere Personen verletzt

Bei einem Unfall auf der L44 nahe Wolmirstedt sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Für die Wolmirstedter Feuerwehr war es bereits der elfte Einsatz in diesem Jahr.

Wolmirstedt - Zum bereits elften Einsatz in diesem Jahr musste die Wolmirstedter Feuerwehr am Dienstagmorgen ausrücken. Gegen 7.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße 44 in Höhe der Bundesstraße 189 alarmiert worden.