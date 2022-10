Von seinem eigenen Auto ist ein 84 Jahre alter Magdeburger in Barleben in der Börde schwerst verletzt worden. Er wurde gegen einen Betonpoller gequetscht.

Ein 84 Jahre alter Mann aus Magdeburg ist am Sonntagmittag in Barleben in der Börde von seinem eigenen Auto schwer verletzt worden. Er erlitt massive Brustkorbquetschungen. Symbolbild:

Barleben (vs) - Zu schweren Quetschungen ist es am Sonntagmittag bei einem älteren Mann in der Hansenstraße in Barleben in der Börde gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll der aus Magdeburg stammende 84-Jährige zunächst beim Aussteigen vergessen haben, den Schalthebel seines Fahrzeugs auf "Parken" zu stellen und von der geöffneten Fahrertür seines rückwärts rollenden Autos erfasst erfasst worden sein. Offenbar wurde er dabei zu Boden geworfen und gegen einen Betonpoller gedrückt.

Mit schwersten Brustkorbquetschungen soll er ins Krankenhaus gekommen sein. Die Polizei ermittelt.