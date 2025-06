Zielitz. - Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Zielitz (Landkreis Börde) hat ein betrunkener Mann in der Nacht zum Sonntag einen Zusammenstoß mit einem Zug überlebt.

Er sei nach dem Unfall am späten Samstagabend um 23.25 Uhr mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Bahnstrecke wurde auf Höhe der Schricker Straße in Zielitz gesperrt.