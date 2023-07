Das Holzhaustheater bietet am „Tag der offenen Theatertür“ einen einmaligen Blick hinter die Kulissen. Was die Besucher erwartet.

Zielitz - Die 23. Kalimandscharo-Festspiele sind gerade verklungen, da wird bereits die nächste Veranstaltung vorbereitet. Zum „Tag der offenen Theatertür“ lädt das Holzhaustheater in Zielitz am Sonnabend, 16. September, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, ein. „Wir zeigen Ausschnitte aus unseren aktuellen Inszenierungen und auch die Schauspielschüler haben einige Überraschungen vorbereitet. Der Eintritt ist frei“, heißt es in der Einladung.

Das Holzhaustheater ist ständig auf der Suche nach jungen Talenten jeden Alters. Kinder ab sechs Jahren werden bei Eignung in der Schauspielschule für Kinder und Jugendliche aufgenommen. Erwachsene können sich nicht nur als Darsteller auf der Bühne, sondern auch davor und dahinter ehrenamtlich einbringen.

Begabte Maler gestalten die Bühnenbilder, erfahrene Handwerker sorgen für die Dekoration und Nähkünstler nehmen sich der Kostümgestaltung an. „Gemeinsam bilden wir nicht nur ein tolles Team, sondern eine Theaterfamilie, in der es viel Spaß und Erfolg zu gewinnen gibt“, lädt das Theater ein, sich anzuschließen. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Rufnummer 039 208 / 49 12 12.