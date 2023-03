Lindau (vs) - Eine 16-Jährige war am 4. März gegen 15.30 Uhr mit ihrem Moped auf der Verbindungsstraße von Lindau in Richtung Kerchau unterwegs, als sie auf halber Strecke wenden wollte und dabei die in gleicher Richtung fahrende 31-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Chevrolet übersah, die das Moped gerade überholen wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

