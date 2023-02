Schlag gegen Drogenhandel Bargeld, Gold und Marihuana: Polizei in Dessau auf der Spur von Drogenhändlern

Auffällig verfärbte Geldscheine sind Anfang Februar zwei Männern in Dessau zum Verhängnis geworden, mit denen sie in einem Supermarkt bezahlt hatten. Als einer der beiden Männer am nächsten Tag erneut den Markt betrat, wartete bereits die Polizei. Was die Beamten dann am Ende gefunden haben, war nicht von schlechten Eltern.