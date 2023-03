Anhalt-Bitterfeld (vs) - Eine 79-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Laut Pressemitteilung der Polizei erhielt sie in den Vormittagsstunden des 9. März einen Anruf von einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese habe behauptet, dass es in der letzten Zeit vermehrt zu Einbrüchen in ihrer Umgebung gekommen sei und man bei einer festgenommenen Diebesbande einen Zettel mit ihrer Anschrift gefunden habe.

Die Seniorin sei daraufhin nach Schmuck- und Bargeldbeständen gefragt worden und es wurde ihr angeboten, die Wertgegenstände vorsorglich in amtliche Verwahrung zu nehmen. Dem stimmte die ältere Dame zu und übergab einem Mann gegen 12 Uhr einen Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich, mehrere Schmuckstücke sowie eine Geldkarte.

Der Bote wurde als etwas 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er sei etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt gewesen und habe dunkle kurze Haare gehabt. Er soll zudem dunkel gekleidet gewesen sein und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen unterschiedlicher Art.