Diebe stehlen Fahrräder im Wert von 7.000 Euro in Zerbst

Unbekannte stahlen in der Nacht zum 19. August zwei Fahrräder aus einem Autohaus in Zerbst. Die beiden Fahrräder sollen insgesamt circa 7.000 Euro Wert gewesen sein.

In Zerbst haben Unbekannte aus einem Autohaus zwei Fahrräder entwendet. Foto: Friso Gentsch/dpa

Zerbst (vs) - Unbekannte Täter stahlen aus einem Autohaus in der Coswiger Straße zwei Fahrräder. Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag (19. August).

Die Unbekannten sollen zwischen dem Abend des 18. August (17.00 Uhr) und dem Morgen des 19. August (04.00 Uhr) in das Autohaus eingedrungen sein. Sie müssen dabei auch eine verschlossene Tür gewaltsam aufgebrochen haben, heißt es in dem Polizeibericht.

Aus dem Inneren entwendeten sie ein Herren- und ein Damenfahrrad und verließen den Tatort unbekannt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.