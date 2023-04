Mit einer solchen Fülle an Delikten hatten die Polizisten wohl nicht gerechnet, die in Dobritz einen Opel Vectra kontrollierten.

Diebstahl, Drogen und ein Haftbefehl - Polizeikontrolle in Dobritz bringt einiges zu Tage

Eine Polizeikontrolle in Dobritz brachte gleich mehrere Straftaten ans Tageslicht.

Dobritz (vs) - Gleich wegen mehrerer Vergehen wird sich eine 41-jährige Frau vor Gericht verantworten müssen, während ein 32-Jähriger erstmal im Gefängnis landete. Das ist das Ergebnis einer Polizeikontrolle in Dobritz.

Gegen 22.10 Uhr kontrollierten Beamte am 15. April laut Pressemitteilung in der Berliner Straße die Fahrerin eines Opel Vectra. Dabei stellte sich zunächst heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichentafeln gestohlen waren. Der Pkw selbst war nicht zugelassen und nicht versichert. Weiter hinzu kam, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Und als wäre das nicht genug, fiel auch noch der Drogenschnelltest positiv aus. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten wurden dann noch kleinere Mengen an „betäubungsmittelsuspekten Substanzen“ sowie dazu passende Konsumutensilien fest- und sichergestellt, wie es im Polizeibericht heißt.

Von Dobritz aus ab ins Gefängnis

Am Ende wurden gegen die 41-Jährige mehrere Strafverfahren eingeleitet - wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weges Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Urkundenfälschung. Zudem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel ein. Es wurden Blutproben entnommen, ihr die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Allerdings befand sich die Frau nicht allein im Auto. Bei der Überprüfung ihres 32-jährigen Beifahrers stellte sich heraus, dass gegen diesen ein aktiver Haftbefehl vorliegt. Da der Mann die haftbefreiende Geldsumme von mehr als 2000 Euro nicht begleichen konnte, brachten ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt.