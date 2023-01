Feuerwehreinsatz Dieselspur zieht mehr als einen Kilometer durch Lindau (Zerbst)

Immer wieder verlieren Fahrzeuge Öl oder Kraftstoff, was zu einer ernsten Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer werden kann. So müssen die ausgelaufenen Betriebsstoffe schnellstmöglich beseitigt werden, wie am 7. Januar in Lindau (Zerbst).