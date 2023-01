Einbrecher in der Priegnitz in Zerbst

Ein Mann versuchte in der Priegnitz in Zerbst in eine Wohnung einzusteigen.

Zerbst - Einem 49-Jährigen saß in Zerbst förmlich der Schreck in den Gliedern – so Polizeisprecherin Astrid Kuchta -, als er am Sonntag gegen 17 Uhr bemerkte, wie sich eine männliche Person am Türschloss seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Priegnitz zu schaffen machte und offenbar versuchte, hinein zu gelangen.