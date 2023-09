Nächtlicher Polizeieinsatz in Zerbst Postbank Zerbst: Geldautomat gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag den Geldautomaten der Postbankfiliale in der Fritz-Brandt-Straße in Zerbst gesprengt. Inzwischen liegen erste Erkenntnisse vor.