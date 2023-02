Grossbrand In Zerbst brennt eine Werstatthalle für landwirtschaftliche Maschinen

In Zerbst ist am heutigen 4. Februar eine Werkstatthalle in der Biaser Straße in Brand geraten. Der Landkreis forderte die Anwohner auf Türen und Fenster geschlossen zu halten. Mehrere Zerbster Ortsfeuerwehren sind im Einsatz.