Junger Mann im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vermisst: Fotos im Artikel - Wer hat etwas gesehen?

Wolfen (vs) - Seit dem 23. Januar gegen 14.30 Uhr wird der 27-jährige David Schumann aus Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Wolfen, vermisst, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zur Personenbeschreibung liegen den Beamten folgende Angaben vor: Er ist circa 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und ist Brillenträger. Zudem trägt er wohl eine blaue Jeans, eine dunkelblaue Jacke und braune Winterschuhe.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich auch Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im Raum Leipzig. Eingeleitete polizeiliche Maßnahmen, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der gesuchte ist Brillenträger. Foto: Polizei

Hinweise sollen direkt bei der PI Dessau-Roßlau gerichtet werden. Foto: Polizei

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/6000-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.