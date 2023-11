Fahndung Vermisst: Polizei sucht nach 14-Jähriger aus Zerbst (Foto im Text) - Haben Sie sie gesehen?

Die 14 Jahre alte Laura Ewa G. wird in Zerbst vermisst. Das Mädchen verschwand in Sachsen-Anhalt, könnte aber auch in Berlin auftauchen. Können Sie der Polizei Hinweise zu ihrem Verbleib geben?