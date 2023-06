Prödel/Lübs/Gehrden - Bis in den Herbst hinein wird die B 184 zwischen Magdeburg und Dessau im Zerbster Raum zur Sackgasse. Aufgrund von Sanierungsarbeiten erfolgt eine Vollsperrung, weshalb der Verkehr ab Leitzkau über Loburg und Lindau nach Zerbst umgeleitet wird. Die offizielle Route wählen aber nicht alle, sondern weichen auf die K 1233 aus, die über Prödel, Lübs, Gehrden und Güterglück nach Zerbst führt. Dort ist nun die Polizei vermehrt im Einsatz.

In den einzelnen Dörfern dieser kürzeren Alternativroute wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. In der Lübser Schulstraße fand am 13. Juni zwischen 11.15 und 12.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle statt.

Wie aus dem Bericht des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, überschritten von den 34 gemessenen Fahrzeugen – darunter zwölf Lkw – einzig fünf Pkw-Fahrer das zulässige Tempo. Beim schnellsten wurden 48 km/h angezeigt. Die Lkw hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Hier war der schnellste mit 28 km/h unterwegs.

Lkw müssen in Lübs umkehren

Aus Richtung Prödel kommende Lkw mit einem Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen wurden angehalten und ihre Fahrer auf das ab Gehrden für ihre Fahrzeuge bestehende Durchfahrtsverbot hingewiesen. Sie kehrten demnach daraufhin um.

Die Kreisstraße 1233 von Zerbst über Güterglück bis nach Gehrden ist ab sofort für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt, ausgenommen sind Linienbusse sowie land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Foto: Daniela Apel

In der Gehrdener Hauptstraße erfolgte am 14. Juni in der Zeit von 7.30 bis 9.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung. Laut des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld wurden drei Verstöße festgestellt. Der schnellste fuhr mit 53 km/h in die Laserfalle.

Die Polizei hat angekündigt - nicht zuletzt wegen Beschwerden von Anwohner - sporadisch Kontrollen in den Orten der Ausweichroute durchzuführen.