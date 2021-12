Polizei: Nach dem Genuss von Cannabis noch Auto in Zerbst gefahren

Zerbst (vs) - Am 7. Dezember gegen 23.00 Uhr wurde in Zerbst in der Fuhrstraße ein Ford angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Nachdem bei ihm Anzeichen einer illegalen Drogeneinnahme wahrgenommen wurden, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Schnelltest zeigte klar den Konsum von Cannabis an. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, heißt es am Ende von Seiten der Polizei.