Polizei: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Zerbst

Zerbst (vs) - Am 31. August kam es gegen 11.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Zerbst. Ein noch unbekannter Fahrer, vermutlich älterer Mann, fuhr mit seinem wohl blauen Auto auf dem Parkplatz Alte Brücke in Zerbst aus einer Parklücke. Dabei stieß er gegen den parkenden Kia Picanto einer 69-jährigen Fahrerin und verließ pflichtwidrig den Unfallort. Der Schaden am Auto wird mit circa 500 Euro angegeben.

Im Rahmen der Unfallermittlung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten, sich im Revierkommissariat Zerbst, Heide 7, Tel.: 03923/ 716-0 zu melden.

Es kann auch die E-Mail-Adresse "efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de" genutzt werden.