Zerbst/Dessau/DUR. - In Zerbst ist am Dienstag, 30. Januar, eine 82-jährige Frau in einer Bankfiliale ausgeraubt worden. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitgeteilt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die Seniorin die Bankfiliale in der Zerbster Schloßfreiheit gegen 11 Uhr betreten. Im Vorraum der Bankfiliale befanden sich drei Männer.

Nachdem die 82-Jährige ihre EC-Karte in einen der Geldautomaten gesteckt hatte, soll einer der Männer sie zur Seite geschoben haben. Die Frau kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Der Mann soll allerdings die noch im Geldautomaten steckende EC-Karte an sich genommen und die Filiale mit den anderen Männern verlassen haben.

Polizei gibt Täterbeschreibung nach Raub in Zerbst raus

Das Trio hatte dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen und war 1,80 bis 1,85 Meter groß. Die Männer trugen tarnfarbene Bekleidung.

Zu einem möglichen finanziellen Schaden wurden keine Angaben gemacht. Ebenso ist offen, ob die Täter beim Geldabheben zuvor die Geheimzahl der Frau erspäht hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich im Revierkommissariat Zerbst unter 03923/7160 zu melden.