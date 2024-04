In der Nacht zum Montag wurde in einen Supermarkt in der Magdeburger Straße in Zerbst eingebrochen.

Zerbst/DUR. - In der Nacht zum Montag wurde in einen Supermarkt in der Magdeburger Straße in Zerbst eingebrochen. Der Täter war über das Dach in das Innere des Marktes eingedrungen, hatte sich dort augenscheinlich umgesehen, aber - ohne Beute zu machen - die Örtlichkeit wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei und ein Fährtenhund kamen vor Ort zum Einsatz. So konnte am Montag gegen 4 Uhr in unmittelbarer Nähe des Marktes ein 33-Jähriger mit Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Der Mann hatte sich bei der Tat Verletzungen an beiden Beinen zugezogen, da er offenbar im Innenbereich des Supermarktes durch eine Zwischendecke gestürzt war.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, befindet sich derzeit aber wieder auf freiem Fuß. Aufgrund seines Verletzungsbildes machte sich jedoch eine stationäre Aufnahme des Tatverdächtigen in einem Klinikum notwendig.

Der Schadensumfang an dem Objekt beläuft sich auf rund 3.000 Euro.