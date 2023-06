Auf eine Polizeikontrolle hatte der Fahrer eines geklauten Motorrads in Zerbst keine Lust: Er leistete sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten. Sie endete anders als zunächst erwartet.

Verfolgungsjagd in Zerbst: Mann flüchtet vor Polizei - und bekommt nasse Füße

Ein 40 Jahre alter Fahrer hat sich auf seinem geklauten Motorrad in Zerbst eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Sie endete in Jütrichau in einem Teich. Symbolbild:

Zerbst/Jütrichau (vs) - Zu einer Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Motorrad ist es am frühen Montagmorgen in Zerbst gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollten Zerbster Polizisten den 40 Jahre alten Motorradfahrer in der Roßlauer Straße einer Kontrolle unterziehen, als er mit seinem Motorrad, an dem kein Kennzeichen angebracht war, floh. Dabei soll der Mann nicht nur teilweise auf dem Radweg, sondern auch viel zu schnell auf der Bundesstraße B184 unterwegs gewesen sein.

In Jütrichau sei die Verfolgungsjagd allerdings gestoppt worden, so die Beamten weiter. Dort kam der 40-Jährige von der Fahrbahn abg und landete in einem Teich. Bei der anschließenden Überprüfung habe sich herausgestellt, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte und das Motorrad im Bereich Dessau-Roßlau geklaut worden war.