Polizei sucht Mann in Zerbst: Wer hat ihn gesehen?

Zerbst (vs) - We die Polizei in Zerbst in einer Pressemitteilung erklärt, wird seit dem 26. September der 57-jährige Heinz Gruner aus Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vermisst.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor: circa 1,73 Meter groß, grau melierte kurze Haare, schlanke Gestalt, blaue Augen und vermutlich bekleidet mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose.

So sieht der Gesuchte aus Zerbst aus. Foto: Polizei

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Vermissten. Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass er sich im Raum Dessau-Roßlau aufhalten könnte.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Revierkommissariat Zerbst unter der Rufnummer 03923/7160 bzw. per Mail [email protected] sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.