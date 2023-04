Am 21. April ist am Zerbster Fischmarkt eine 91-jährige Seniorin beraubt worden. Die Dame war auf dem Weg in den dortigen NP-Markt zum Einkaufen.

Zerbst (vs) - Wie die Polizei erst am 24. April mitgeteilt hat, ist am vergangenen Freitagvormittag (21. April) in unmittelbarer Nähe des Zerbster NP-Marktes am Fischmarkt eine 91-jährige Seniorin die Handtasche geraubt worden.

Die Dame sei mit einem Rollator unterwegs zum Einkaufen gewesen, als sie von hinten gestoßen wurde, heißt es in der Pressemitteilung. Der Täter - männlich, jugendlich wirkend, etwa 1,80 groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet - entwendete dann die Handtasche aus der Ablage des Rollators und flüchtete zu Fuß in Richtung Lange Straße und von dort vermutlich weiter in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der meldet sich bitte bei der Zerbster Polizei auf der Heide, Tel. 03923/716-0, oder per Mail an [email protected]. Gesucht werden von der Polizei Zeugen, die vielleicht das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können.