Die beiden aggressiven Männer verließen in Zerbst nach ihrer Attacke auf die Frau den Zug und verschwanden in der Stadt.

Zerbst/Dessau - vs - Eine Zugbegleiterin ist am Sonntag im Regionalexpress 16108 von Dessau in Richtung Magdeburg attackiert, bedroht, beschimpft, belästigt und verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag, 6. Februar 2023, informierte, werden zwei verdächtigte Männer gesucht, die um 10.05 Uhr in Zerbst die Bahn verlassen hatten. In den Zug waren sie um 9.50 Uhr eingestiegen.