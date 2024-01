Ein Unbekannter soll ein neun Jahre altes Mädchen in der Nähe einer Schule in Halle-Neustadt bedrängt haben. Der Mann habe das Kind aufgefordert, mit zu seinem Auto zu kommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Neun Jahre altes Mädchen in Halle-Neustadt bedrängt: So sieht der Täter aus

Halle (Saale)/DUR. - Ein Unbekannter soll am Montagmittag gegen 11.45 Uhr in der Nähe einer Schule an der Wolfgang-Borchert-Straße in Halle ein neun Jahre altes Mädchen bedrängt haben. Das teilte die Polizei mit.

Demnach habe der Mann das Kind aufgefordert, mit zu seinem Auto zu kommen. Als das Kind um Hilfe rief, sei ein unbekannter Jugendlicher eingeschritten, worauf der Mann das Mädchen in Ruhe gelassen habe.

Zeugenaufruf: Neun Jahre altes Mädchen in Halle bedrängt

Nach Angaben des Mädchens handelt es sich bei dem Täter um einen jungen, schwarzen Mann, etwa 180 Zentimeter groß. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover und ein Tuch vor der Nase getragen haben.

Die Polizei bittet den unbekannten Jugendlichen, der dem Kind geholfen hat, sich unter der Telefonnummer 0345 2242000 zu melden. Auch andere Zeugen werden gebeten, anzurufen.