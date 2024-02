Ein Mann soll erst mit dem Auto und dann zu Fuß Kinder in Zschornewitz (Ortsteil von Gräfenhainichen, Landkreis Wittenberg) verfolgt haben, so die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Zschornewitz/DUR. - Eine noch unbekannte Person soll am 3. Februar gegen 16.45 Uhr drei Kinder im Alter von acht und neun Jahren in Zschornewitz im Bereich der Beethovenstraße/Friedrich-Engels-Straße/Bachstraße zunächst mit einem Auto, anschließend zu Fuß, verfolgt haben.

Als ein Familienangehöriger eines der Kinder per Telefon benachrichtigt wurde und die Gruppe in der Bachstraße erreichte, sei der Täter zu Fuß in die Beethovenstraße eingebogen und verschwunden.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben:

kurze, dunkle Stoppelfrisur

Seiten abrasiert

dunkel gekleidet

weißer Hemdkragen

sogenannter Flashtunnel an beiden Ohren

Das Fahrzeug sei ein kleines, helles Auto gewesen.

Vorfall mit Kindern in Zschornewitz bereits im Januar 2024

Bereits am 5. Januar soll derselbe Täter gegen 14.30 Uhr zwei der Kinder in der Joseph-Haydn-Straße entgegengekommen sein und exhibitionistische Handlungen ausgeführt haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Geschehen und zum Kennzeichen des Fahrzeugs, aber auch zur Identität des bislang unbekannten Täters geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.