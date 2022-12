Einsatz wegen Ruhestörung - Mann prügelt in Bad Lauchstädt auf Polizisten ein

In Bad Lauchstädt ist ein Mann auf Polizisten losgegangen.

Bad Lauchstädt - In Bad Lauchstädt im Saalekreis ist am Montagmorgen ein Mann auf Polizisten losgegangen. Die Beamten waren wegen einer anhaltenden Ruhestörung zu dem Hinterhof eines Grundstückes in Bad Lauchstädt ausgerückt.

Ein 52- Jähriger griff gegen 2 Uhr plötzlich die Beamten an, er schlug und trat um sich. "Es wurde gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden", so ein Polizeisprecher am Montag.

Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Ein weiterer Beamter musste im Anschluss wegen einer Handverletzung ins Krankenhaus.

Die Feier wurde laut Polizei aufgelöst. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Be- leidigung ermittelt.