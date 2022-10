Drei Kinder haben sich offenbar am Tunnelbahnhof in Halle-Neustadt in Lebensgefahr gebracht. Diesen Grund gaben sie dafür an

Halle (vs) - Zu einer lebensgefährlichen Situation ist es am Bahnhof in Halle-Neustadt gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen sich drei Kinder am Sonnabendnachmittag im Tunnelbahnhof Halle-Neustadt im Gleis aufgehalten haben. Vor Ort traf die Polizei offenbar die Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren an, die zugaben, auf den Gleisen gelaufen zu sein, um die Züge aus der Nähe zu sehen. Die zwei Mädchen und der Junge blieben anscheinend unverletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass Bahnanlagen keine Spielplätze seien. "Die Kinder begeben sich mit ihrem Handeln in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden", heißt es von Seiten der Beamten.

Außerdem gehe von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die schlimmstenfalls zu tödlichen Unfällen führen könne. Die Bundespolizei bitte Erziehungsberechtigte darum, heißt es in einer Mitteilung, Kinder wiederholt auf die Gefahren hinzuweisen.