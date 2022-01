Zwei Überfälle in Halle: Jugendliche mit Messern bedroht und ausgeraubt

Die Polizei in Halle sucht nach zwei Raubüberfällen auf mehrere Jugendliche nach den unbekannten Tätern. Bisher konnte keiner der Täter ausfindig gemacht werden.

Halle (Saale)/dpa - In Halle sind zwei Gruppen von Jugendlichen mit Messern überfallen worden. Die Täter erbeuteten am Dienstag unter anderem Bargeld, hochwertige Kleidung, Bluetooth-Kopfhörer, sowie Zigaretten, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Der erste Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der Nähe der S-Bahn-Station Halle-Neustadt. Drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren wurden demnach von einem Unbekannten mit einem Messer bedrängt und durchsucht. Dabei entwendete er den Jugendlichen nach Angaben der Polizei Bargeld und Zigaretten. Das Alter des Täters wird auf 14 bis 15 Jahre geschätzt.

Zum zweiten Überfall kam es am Abend im Zentrum von Halle. Dabei sei eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 18 bis 19 Jahren mit Pfefferspray und einem Messer bedroht worden. Die fünf unbekannten Täter durchsuchten die Jugendlichen und nahmen ihnen unter anderem Kleidungsstücke, vier Bluetooth-Kopfhörer und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich ab. Die Betroffenen schätzten die Täter auf 16 bis 17 Jahre.

Bisher konnte keiner der Täter ausfindig gemacht werden. Die Polizei vermutet keinen Zusammenhang zwischen den zwei Vorfällen.