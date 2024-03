Durch einen Köthener Bürger wurden der Polizei mehrere Schüsse in der Straße "Am Flugplatz" gemeldet. Die Beamten konnten den Täter stellen - und wurden noch in anderer Hinsicht fündig.

Mann schießt in Straße "Am Flugplatz" um sich und flüchtet mit Auto

Köthen/DUR. - In der Straße "Am Flugplatz" in Köthen sind am Sonntagnachmittag, 3. März, mehrere Schüsse gefallen. Dies berichtet das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Ein 37-jähriger Zeuge hatte demnach beobachtet, wie ein Unbekannter mehrere Schüsse abgegeben habe und in einen Toyota eingestiegen und davongefahren sei. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben die Verfolgung auf und konnten den Mann auf einem Grundstück in der Lohmannstraße in Köthen stellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole. Darüber hinaus konnten die Beamten diverse Drogen sicherstellen, so die Polizei.

Mutmaßlicher Schütze stand unter Drogen

Nachdem der 44-Jährige von den Beamten zum Alkohol- und Drogentest gebeten wurde, staunten sie nicht schlecht. Der Mann hatte den Angaben nach 2,7 Promille im Blut und weitere Drogen genommen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Der Mann musste danach seinen Führerschein abgeben und bekommt nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr.