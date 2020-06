Mit einer kleinen hölzernen Burg auf einem Eschenstamm setzt der Wanzleber Martin Schindler jetzt Zeichen.

Wanzleben l Auf einer Esche an der Wanzleber Lindenpromenade, von der nach einem Beschnitt Ende vergangenen Jahres nur noch ein drei Meter hoher Stamm geblieben ist, steht seit etwa einer Woche eine kleine hölzerne Märchenburg. Sie fällt ins Auge und genau das war auch der Plan des Wanzlebers Martin Schindler. Er will so ein Zeichen setzen, dass er mit dem Baumstamm Größeres vorhat. In Anlehnung an die benachbarte Grundschule „An der Burg“ soll dieser Baumstamm zu einem Kunstobjekt mit entsprechenden Motiven werden.

Baumstamm gerettet

Ihren Anfang nahm die Idee, als in besagter Aktion mehrere Bäume entlang der Hauptverkehrsstraße fallen sollten. „Die Eschen wurden beschnitten, zwei sind dabei ganz beseitigt worden und dieser Baum sollte auch fallen“, erinnert sich Martin Schindler an die Tage, als sein Herz blutete. Er gehört zu den Wanzleber Baumfreunden, die sich für den Erhalt der Bäume einsetzen und auch die Fällung dieses Baumes verhindern wollten. Die ausführende Fachfirma und das Bauamt der Stadt Wanzleben-Börde waren nach Aussage von Martin Schindler mit dem Alternativvorschlag, den Stamm in ein „markantes Schnitzwerk“ zu verwandeln, einverstanden. „Der Bauamtsleiter meinte, dass der Baumstamm wegkommt, wenn wir das bis zum kommenden Herbst nicht geschafft haben“, so Schindler.

Durch den gesetzten Termin lässt er sich aber kaum in Bedrängnis bringen und zeigt sich optimistisch, dass spätestens im kommenden Herbst etwas passiert. Die kleine Märchenburg hat er zwar selbst in Heimarbeit innerhalb weniger Stunden aus weichem Lindenholz geschnitzt, aber ansonsten würde er sich eher als Laie auf dem Gebiet der Kettensägenschnitzkunst bezeichnen. „Ich wollte immer mal sägen, aber bis jetzt hat es nur für einige kleine Dinge gereicht“, fügt Martin Schindler an, der für das große Schnitzwerk auf Unterstützung baut. Die hat er in dem Remkersleber Andreas Uhde gefunden, der sich bereits seit Jahren dem Hobby der Kettensägenschnitzkunst widmet und sich auch schon an größere Objekte herangewagt hat.

Frist bis zum Herbst

Er würde sich der Herausforderung in Wanzleben gern stellen, weiß aber auch, dass das Kunstwerk nicht nur in wenigen Stunden gemacht ist. Unter anderem auch weil Eschenholz anders als Lindenholz ein sehr hartes Holz ist. Auch die Mächtigkeit des Stammes – immer hin drei Meter Höhe und ein Meter im Duchmesser – ist nicht zu unterschätzen und bedarf einiger Sicherheitsmaßnahmen. Da braucht es auch ein Gerüst und ein Netz, um den vorbeifahrenden Verkehr nicht zu gefährden. „Das wird sicher auch ein bisschen dauern“, nimmt Martin Schindler bei einem Vor-Ort-Termin an. Seine Hoffnung geht auch dahin, vielleicht Unterstützer zu finden, die Material wie ein Gerüst kostenlos zur Verfügung stellen können.

Burg-Silhouette in der Schnitzerei verewigen

Andreas Uhde hat klare Vorstellungen, wie der Baumstamm gestaltet werden kann, und teilt dabei wenig die Idee von Schindlers Fantasieburg als Assoziation des Namens der Grundschule im Großformat. Favorisieren würde er eine Anlehnung an die Silhouette der Wanzleber Burg mit dem prägenden Bergfried, vielleicht auch noch mit einem bisschen Stadtmauer. Integrieren würde er dabei auch das Wappen der Stadt Wanzleben-Börde. „Die Idee finde ich gut“, sagt Martin Schindler, der sich zudem auch vorstellen könnte, vielleicht Kunstlehrer der Grundschule in das Projekt einzubeziehen.

Bis aus der Idee Realität wird, soll die kleine Burg den Stamm zieren. Der Initiator betont, dass sie festgeschraubt ist und auch nicht herunterfallen kann.

„Blumenberger Ei“ nur Prototyp

Seine Idee, von einem aus dem Ortsbild der Stadt Wanzleben-Börde stammenden Baumkoloss etwas zu erhalten, ist übrigens nicht ganz neu, wie er bestätigt. Schon als vor etwa drei Jahren der nach Schindlers Aussage „mächtigste Baum von Blumenberg“ gefällt wurde, rief das die Baumfreunde auf den Plan. Sie setzten sich dafür ein, dass ein etwas 1,50 Meter mal 1,20 Meter großer Teil des Stammes auf dem Bauhofgelände in Klein Wanzleben zurückgehalten wird, um es in ein Kunstwerk zu verwandeln. Nach Idee von Martin Schindler sollte das „Blumenberger Ei“ daraus entstehen. Es sollte seinen Platz in dem Wanzleber Ortsteil am Entenbrunnen auf dem Dorfplatz zwischen dem Henneberger und Hahneberger Weg finden. Außer einem von Schindler selbst geschaffenen Prototypen des Eis, ist das Projekt bis heute nicht umgesetzt.